

Водители, не соблюдающие порядок в транспорте, будут сняты с линии

10.09.2020 11:25





«Тбилисский микроавтобус» призывает население не передвигаться в маршрутках стоя, а водители, не соблюдающие порядок в транспорте, будут сняты с линии. Заявление об этом распространяет «Тбилисский микроавтобус».



«Компания «Тбилисский микроавтобус» покорнейше просит всех пассажиров не передвигаться в микроавтобусе стоя и при поездке в автотранспортном средстве компании обязательно использовать маски. В обоих случаях компания оставляет за водителем право не приводить микроавтобус в движение и попросить стоящего пассажира или не использующего маску, покинуть транспортное средство.



С просьбой о соблюдении правил безопасности к пользователям также обращаются водители, трудозанятые в компании, поскольку те, кто не сможет поддерживать порядок в транспортном средстве из-за неподчинения пассажиров, будут сняты с линии и заменены резервными водителями.



«Тбилисский микроавтобус» сообщает, что с началом в мире пандемии, вызванной Covid-19, компания приняла все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Ежедневно все транспортные средства, передвигающиеся по столице в течение дня, дезинфицируются, а водители проходят тестирование на Covid-19», -сказано в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







