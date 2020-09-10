|
|
|
Водители, не соблюдающие порядок в транспорте, будут сняты с линии
10.09.2020 11:25
«Тбилисский микроавтобус» призывает население не передвигаться в маршрутках стоя, а водители, не соблюдающие порядок в транспорте, будут сняты с линии. Заявление об этом распространяет «Тбилисский микроавтобус».
«Компания «Тбилисский микроавтобус» покорнейше просит всех пассажиров не передвигаться в микроавтобусе стоя и при поездке в автотранспортном средстве компании обязательно использовать маски. В обоих случаях компания оставляет за водителем право не приводить микроавтобус в движение и попросить стоящего пассажира или не использующего маску, покинуть транспортное средство.
С просьбой о соблюдении правил безопасности к пользователям также обращаются водители, трудозанятые в компании, поскольку те, кто не сможет поддерживать порядок в транспортном средстве из-за неподчинения пассажиров, будут сняты с линии и заменены резервными водителями.
«Тбилисский микроавтобус» сообщает, что с началом в мире пандемии, вызванной Covid-19, компания приняла все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Ежедневно все транспортные средства, передвигающиеся по столице в течение дня, дезинфицируются, а водители проходят тестирование на Covid-19», -сказано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна