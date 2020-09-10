

Среди новых случаев коронавируса - 18 контактировавших с инфицированными, пятеро - медперсонал, а источник восьми пациентов неизвестен

10.09.2020 11:29





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 25 из 57 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, связаны с Аджарией.



По ее словам, 18 из новых инфицированных являются контактами с инфицированными, источник 8 на данном этапе неизвестен, и проводится эпидемиологическое исследование.



«По сегодняшним данным у нас 57 новых случаев. Источник пяти из 57 — это «Дона», источник 14 пациентов — Батуми, источник 18 пациентов — контакт с подтвержденными случаями, источник четырех пациентов связан с историей поездки в Аджарию, три пациента — импортированные случаи, двое из них — водители грузовиков, пять — медперсонал, по восьми пациентам ведется эпидемиологическое исследование с точки зрения установления контактов и источника. Источник 25 из 57 пациентов — это Аджария, через прямые или косвенные контакты», — заявила Марина Эзугбая.



При этом, по словам Эзугбая, количество выздоровевших увеличилось на девять и составило 73 процента от числа инфицированных.



По словам Марины Эзугбая, на данный момент в ковид-центрах проходят лечение 469 пациентов, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, а четверо — в критическом.



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