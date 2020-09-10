

В Грузии четыре пациента находятся в критическом состоянии

10.09.2020 11:49





Состояние четырех пациентов, которые проходят лечение в COVID-центрах, является критическим, а 18 – тяжелым, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая.



Число пациентов с коронавирусом в стране достигло 469, у большинства из них лёгкие или средние формы коронавирусной инфекции, – сообщила она.



По последним данным, показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние две недели) в Грузии увеличился до 10.2 на 100 тыс. населения, в Аджарии составляет 52.9.



Из 57 случаев, подтверждённых в стране за последние сутки, 25 выявлены в Аджарии или связаны с путешествием в этот регион, – отметила Марина Эзугбая.



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