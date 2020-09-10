

В Грузии 81 школам не выдали разрешение для работы

10.09.2020 11:54





Из 1500 проинспектированных школ разрешения были выданы только 614, сообщил на брифинге глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе.



"Проверки школ продолжаются. На сегодняшний день проверено около 1500 школ, из которых мы выдали разрешения только 614. 81 школа не соответствовала требованиям", - сказал Перадзе.



По его словам, в массовых проверках школ задействована не только инспекция труда, но и налоговая служба, Национальное агентство продовольствия и местные муниципалитеты. Школы проверяют около 400 инспекторов. Это, сказал Перадзе, позволит максимально охватить этот сектор к 15 сентября – к началу учебного года.



А то, что учебный процесс в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране не будет перенесен, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Минздрав Грузии разработал для школ специальные рекомендации по работе в условиях пандемии коронавируса, соблюдая которые, они смогут создать безопасную среду для детей.



К этому времени общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 1773. С начала пандемии вылечились 1325 пациентов. Скончались 19.



Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.



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