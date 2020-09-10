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Журналистов не допустят на заседание парламента Грузии
10.09.2020 13:24
Представители СМИ не будут присутствовать на сегодняшнем заседании правительства Грузии. В парламенте опасаются, что среди журналистов могут быть инфицированные коронавирусом. О том, смогут ли присутствовать представители медиа на последующих заседаниях правительства, станет известно позже.
«В связи с эпидемиологической ситуацией и возможными рисками в отношении некоторых СМИ, заседание правительства будет освещать пресс-служба аппарата правительства. Отснятые фото и видео материалы будут незамедлительно переданы средствам массовой информации», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, направленном в СМИ.
Накануне, 9 сентября, стало известно, что у депутата Левана Гогичаишвили и его супруги, журналистки Вики Букиа, которая является сотрудницей телеканала ТВ «Пирвели», подтвержден коронавирус.
За последние дни возросло число случаев заражения коронавирусом, на данный момент в Грузии зарегистрировано более 400 активных случаев заражения Covid-19.
За последние 24 часа в стране выявлено 57 новых случаев инфицирования.
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