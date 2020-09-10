

Эзугбая: Источник 25 из 57 новых инфицированных — Аджария

10.09.2020 13:49





25 из 57 новых случаев коронавируса связаны с Аджарией. Об сегодня журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



По данным Центра общественного здоровья Аджарии, на данный момент в Республиканской больнице Аджарии проходят лечение 122 инфицированных коронавирусом, еще 18 пациентов находятся в карантине под наблюдением врачей.



За последние трое суток в Грузии выявили рекордное для страны количество новых случаев коронавируса – три дня назад 45, накануне — 44, а сегодня – 57. Специалисты призывают не паниковать и связывают выросшие цифры с расширением тестирования и увеличившейся из-за периода отпусков мобильностью населения.



Эзугбая сообщила, что 18 человек из новых инфицированных являются контактами с ранее выявленными инфицированными. Источник еще восьми инфицированных на данном этапе неизвестен, проводится эпидемиологическое исследование.



«По сегодняшним данным у нас 57 новых случаев. Источник пяти из 57 — это батумская кондитерская «Дона», источник 14 пациентов — Батуми, источник 18 пациентов — контакт с подтвержденными случаями, источник четырех пациентов связан с историей поездки в Аджарию, три пациента — импортированные случаи, двое из них — водители грузовиков, пять — медперсонал, по восьми пациентам ведется эпидемиологическое исследование с точки зрения установления контактов и источника. Источник 25 из 57 пациентов — это Аджария, через прямые или косвенные контакты», — заявила Эзугбая.



За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у семи человек, проживающих в муниципалитете Цагери. Об этом Общественному телевидению заявил руководитель региональной службы по контролю заболеваний Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Зураб Немсицверидзе. По его словам, пока неизвестно, в какое лечебное учреждение доставят инфицированных.



Марина Эзугбая вновь заявила, что такое число заболевших за сутки не станет проблемой для медицинского сектора.



«На данном этапе у нас наблюдается увеличение случаев коронавируса, что связано с внутренним туризмом. Речь не идет о «второй волне». Повторяю еще раз, что увеличение количества случаев заболевания на десятки не станет тяжелым грузом для системы здравоохранения. Медицинский сектор и Минздрав с этим справятся. Главное, чтобы счет не начал идти на сотни. Нам нужно как-то придержать существующие показатели», — сказала Эзугбая.



Инфекциолог напомнила, что необходимо соблюдать правила, чтобы не допустить широкого распространения вируса.



«Увеличение случаев заболевания свидетельствует о более широком распространении заболевания, поэтому наша защита должна быть особенно усилена. Защита каждого гражданина, меня, вас, наших родственников — это выполнение правил», — напомнила Марина Эзугбая.



Количество выздоровевших за сутки увеличилось на девять. Общее число выписавшихся составило 1 334 — это 73% от числа инфицированных.



По словам Эзугбая, на данный момент во всех ковид-центрах проходят лечение 469 пациентов, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, а четверо — в критическом.



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