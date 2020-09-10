

Гамкрелидзе: Планируется тестирование учителей по случайному принципу

10.09.2020 15:10





Планируется тестирование учителей по случайному принципу, - об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе по завершению заседания правительства.



В то же время Амиран Гамкрелидзе призвал к самоизоляции учителей, находившихся в очагах острой эпидемической ситуации.



«Один из важнейших кластеров формируется в связи с Кутаисской публичной школой № 32, первоисточник которой связан с праздничным мероприятием. Поэтому, поскольку страна готовится к началу учебы, всем учителям, которые в этот период, последние 2-3 недели отдыхали или путешествовали в очагах обострения эпидситуации, в первую очередь, в Аджарии и Лечхуми, необходимо соблюдать превенционные меры, не являться на рабочее место в течение 2 недель и находиться в самоизоляции. При появлении первых симптомов связываться по номеру 112.



Планируется также тестирование учителей по случайному принципу. План для этого разрабатывается и начнется его реализация», - сообщил Амиран Гамкрелидзе.



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