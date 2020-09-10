

Иностранные студенты должны будут сами возместить затраты на помещение в карантин и ПЦР-тестирование

10.09.2020 15:11





Иностранные студенты, получившие согласие на въезд в Грузию, должны будут сами возместить затраты на помещение в карантин и ПЦС-тестирование.



Об этом говорится в постановлении правительства №565, которым определяется порядок въезда иностранных студентов в Грузию.



Согласно указу, иностранные студенты обязаны зарегистрироваться для въезда в Грузию, заполнив специальную форму заявки на сайте правительства Грузии StopCov.ge — «Регистрационная форма для иностранных студентов, въезжающих в Грузию».



После этого они получат согласие или отказ во въезде в Грузию от министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Иностранные студенты, получившие разрешение на въезд в Грузию от министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, обязаны пройти карантин.



Иностранные студенты сами будут нести расходы, связанные с помещением на карантин, а также расходы на ПЦР-тестирование после прохождения обязательного карантина. Нарушение этих требований влечет ответственность в соответствии с законодательством Грузии.



Высшее учебное заведение, которое предоставило статус студента иностранца, обязано:



Проверить правильность заполнения специальной формы заявления в электронной программе соответствующим иностранным студентом и, до выдачи согласия, отразить в электронной программе реквизиты о медицинском страховании и полисе страхования от несчастных случаев, выданных в соответствии с законодательством, действующим в отношении иностранного студента;



Обеспечить перевод и размещение иностранного студента в карантинные помещения, выбранные высшим учебным заведением для размещения иностранных студентов, зачисленных к ним, в гостиницу (или подобное место размещения);



Контролировать и координировать медицинское наблюдение и защиту иностранного студента в период его карантина;



Предоставить в министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии соответствующую информацию о приостановлении/прекращении статуса студента не позднее трех дней после издания соответствующего правового акта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







