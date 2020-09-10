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Гамкрелидзе: Т.н. строгий локдаун и закрытие не могут и не будут осуществлены, но будут локальные, точечные удары
10.09.2020 15:13
57 случаев - это уже серьезный рост. Называть это второй волной или дальнейшим развитием первой волны, название на данном этапе не имеет большого значения, - заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге в администрации правительства.
По его словам, такие строгие ограничения, как были весной в масштабе всей страны, не могут быть введены, однако при необходимости могут быть локальные ограничения.
«Поскольку идет осень, когда могут накладываться другие респираторные вирусы, вирус гриппа появляется в стране традиционно в конце октября, чаще с середины ноября и до этого еще два месяца, все же этот динамичный рост довольно-таки требует внимания. Факт, что в стране у нас внутренняя циркуляция инфекции, и мы должны суметь это сдержать. Принципы сдерживания, которые были реализованы весной, т. н. строгий локдаун и закрытие, конечно, не могут и не будут осуществлены в масштабе всей страны, но могут быть локальные, точечные удары в зависимости от того, будут ли такие кластеры. Чтобы не дойти до этого, необходимо соблюдать рекомендации», - заявил Гамкрелидзе.
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