

Гахария: Свадьба, которая состоялась в Тбилиси, создала пять дополнительных кластеров

10.09.2020 15:20





Свадьба, которая состоялась в Тбилиси, я не буду называть, в каком ресторане, создала пять дополнительных кластеров, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



По его словам, из-за этого в постановление правительства внесены изменения, запрещающие участие в подобных ритуальных мероприятиях более 10 человек.



«Что касается ритуальных мероприятий, к сожалению, мы понимаем, что за этим может последовать определенный дискомфорт, и, возможно, раздражение наших граждан, но ярким примером является одна из свадеб, проведенных в Тбилиси. Я не буду называть, в каком ресторане, но она, фактически, создала 5 дополнительных кластеров — один в Цагери, растущий кластер, один в Кутаиси, один в Зугдиди и т.д. Мы ожидаем роста заражения в этих регионах, и главным событием, которое распространило это, к сожалению, стала свадьба.



Мы были вынуждены добавить к постановлению о запрете ритуальных мероприятий более 10 человек. Это направлена на защиту здоровья наших граждан», — заявил Георгий Гахария.



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