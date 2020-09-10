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Гахария: Свадьба, которая состоялась в Тбилиси, создала пять дополнительных кластеров
10.09.2020 15:20
Свадьба, которая состоялась в Тбилиси, я не буду называть, в каком ресторане, создала пять дополнительных кластеров, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.
По его словам, из-за этого в постановление правительства внесены изменения, запрещающие участие в подобных ритуальных мероприятиях более 10 человек.
«Что касается ритуальных мероприятий, к сожалению, мы понимаем, что за этим может последовать определенный дискомфорт, и, возможно, раздражение наших граждан, но ярким примером является одна из свадеб, проведенных в Тбилиси. Я не буду называть, в каком ресторане, но она, фактически, создала 5 дополнительных кластеров — один в Цагери, растущий кластер, один в Кутаиси, один в Зугдиди и т.д. Мы ожидаем роста заражения в этих регионах, и главным событием, которое распространило это, к сожалению, стала свадьба.
Мы были вынуждены добавить к постановлению о запрете ритуальных мероприятий более 10 человек. Это направлена на защиту здоровья наших граждан», — заявил Георгий Гахария.
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