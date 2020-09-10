

Дистанционный режим обучения в школах Грузии пока остается

10.09.2020 16:33





истанционный режим обучения в школах Грузии пока остается - министр образования Михаил Чхенкели издал приказ об организации дистанционного учебного процесса в школах страны.



С 15 сентября в Грузии начинается учебный год по смешанной системе - часть уроков будет вестись очно, а часть в онлайн режиме. Несмотря на резкое ухудшение эпидситуации, правительство Грузии не намерено отменять решение о возобновлении учебного процесса в школах.



В указе министра говорится, что во время дистанционного обучения рекомендовано проводить не более трех уроков в день. А продолжительность дистанционных уроков для I-IV классов не должна превышать 15-20 минут; для V-IX классов – 25-30 минут; для X-XII – 35-40 минут.





При этом рекомендовано включать в уроки различную интерактивную технику с 10-15-минутными переменами на отдых, предусматривающие физическую активность. Периодически можно делать упражнения для глаз. Например, перенести взгляд с экрана на расположенный вдали предмет или 5-6 раз моргнуть.



Школа обязана позаботиться о том, чтобы ни один ученик не остался без дистанционного учебного процесса и не отстал от одноклассников в учебе.



Также школа обязана обеспечить максимальное посещение уроков учащимися I-IV классов. Также школы обязаны обеспечить соответствующим обслуживанием учеников со специальными образовательными нуждами.



Министерство призывает и обязывает все школы защищать интересы каждого ученика, их персональные данные и другие законодательные требования.



В условиях пандемии у школ есть возможность внедрить модель смешанного обучения, которая включает обучение как в классах, так и дистанционно, хотя для учеников I-IV классов обучение в школьном пространстве будет обязательным.



С введением смешанной модели дистанционное обучение в V-VI классах будет возможно не более одного дня в неделю; для VII-XI классов — максимум два дня в неделю; для XII классов — максимум три дня в неделю.



Модель смешанного обучения должна быть согласована с Минобразования и Образовательным ресурсным центром.



Школы также самостоятельно могут определять продолжительность уроков (минимум 30 минут) и время начала уроков для старших, средних и младших классов (08:30, 08:45 или 09:00).



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