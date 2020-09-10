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У четырёх сотрудников «Ингури ГЭС» в Гальском районе выявили коронавирус
10.09.2020 16:58
В селе Саберио Гальского района Абхазии выявили случаи заражения коронавирусом, среди инфицированных – четыре сотрудника «Ингури ГЭС».
Как сообщили в пресс-службе электростанции, сотрудников «Ингури ГЭС» уже перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, они находятся под наблюдением врачей.
Представители электростанции сообщили, что инфицированные сотрудники работали дистанционно и практически не контактировали с коллегами. На коронавирус протестировали еще 10 сотрудников, результаты тестов отрицательные.
«Функционированию стратегического объекта ничего не угрожает», - заявили в «Ингури ГЭС».
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