

У четырёх сотрудников «Ингури ГЭС» в Гальском районе выявили коронавирус

10.09.2020 16:58





В селе Саберио Гальского района Абхазии выявили случаи заражения коронавирусом, среди инфицированных – четыре сотрудника «Ингури ГЭС».



Как сообщили в пресс-службе электростанции, сотрудников «Ингури ГЭС» уже перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, они находятся под наблюдением врачей.



Представители электростанции сообщили, что инфицированные сотрудники работали дистанционно и практически не контактировали с коллегами. На коронавирус протестировали еще 10 сотрудников, результаты тестов отрицательные.



«Функционированию стратегического объекта ничего не угрожает», - заявили в «Ингури ГЭС».



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