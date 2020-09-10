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«Тбилисский микроавтобус» еще призывает пользователей не ездить в стоя и обязательно носить маску
10.09.2020 17:45
Компания «Тбилисский микроавтобус» еще призывает пользователей не ездить в стоя и обязательно носить маску.
В противном случае водитель будет иметь право не заводить транспортное средство и попросить нарушившего правила пассажира покинуть микроавтобус.
Водители, которые не смогут соблюдать порядок в микроавтобусе, будут сняты с рейса.
«Компания «Тбилисский микроавтобус» покорнейше просит всех пользователей не ездить в микроавтобусе стоя и при передвижении в автотранспортном средстве компании обязательно использовать маску. В противном случаях компания оставляет за водителем право не заводить микроавтобус и попросить стоящего пассажира или не использующего маску пользователя, покинуть транспортное средство.
С просьбой соблюдать правил безопасности к пользователям также обращаются водители, трудоустроенные в компании, поскольку те, кто не сможет соблюдать порядок в транспортном средстве из-за неподчинения пассажиров, будут сняты с линии и заменены резервными водителями.
«Тбилисский микроавтобус» сообщает, как только в мире началась пандемия, вызванная COVID-19, компания приняла все необходимые меры, нацеленные на предотвращение распространения вируса. Ежедневно все транспортные средства, передвигающиеся по столице в течение дня, проходят дезинфекцию, а водители — тестирование на COVID-19 с помощью Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии.
«Тбилисский микроавтобус» в очередной раз просит всех пассажиров соблюдать правила безопасности при передвижении на микроавтобусах. Давайте заботиться друг о друге», — говорится в заявлении компании.
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