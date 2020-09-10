

«Тбилисский микроавтобус» еще призывает пользователей не ездить в стоя и обязательно носить маску

10.09.2020 17:45





Компания «Тбилисский микроавтобус» еще призывает пользователей не ездить в стоя и обязательно носить маску.



В противном случае водитель будет иметь право не заводить транспортное средство и попросить нарушившего правила пассажира покинуть микроавтобус.



Водители, которые не смогут соблюдать порядок в микроавтобусе, будут сняты с рейса.



«Компания «Тбилисский микроавтобус» покорнейше просит всех пользователей не ездить в микроавтобусе стоя и при передвижении в автотранспортном средстве компании обязательно использовать маску. В противном случаях компания оставляет за водителем право не заводить микроавтобус и попросить стоящего пассажира или не использующего маску пользователя, покинуть транспортное средство.



С просьбой соблюдать правил безопасности к пользователям также обращаются водители, трудоустроенные в компании, поскольку те, кто не сможет соблюдать порядок в транспортном средстве из-за неподчинения пассажиров, будут сняты с линии и заменены резервными водителями.



«Тбилисский микроавтобус» сообщает, как только в мире началась пандемия, вызванная COVID-19, компания приняла все необходимые меры, нацеленные на предотвращение распространения вируса. Ежедневно все транспортные средства, передвигающиеся по столице в течение дня, проходят дезинфекцию, а водители — тестирование на COVID-19 с помощью Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии.



«Тбилисский микроавтобус» в очередной раз просит всех пассажиров соблюдать правила безопасности при передвижении на микроавтобусах. Давайте заботиться друг о друге», — говорится в заявлении компании.



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