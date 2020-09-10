|
|
|
Фестиваль CineDOC-Тбилиси продолжается несмотря на вторую волну пандемии
10.09.2020 17:45
Несмотря на вторую волну ковид-пандемии в Грузии, международный фестиваль документального кино CineDOC-Тбилиси решил продолжить показ фильмов.
Организаторы заявили, что на кинофестивале предусмотрены все правила безопасности и кинопоказы с завтрашнего дня продолжатся на открытых площадках с «соблюдением социальной дистанции».
На данный момент ведутся консультации с Минздравом по поводу проведения Батумского фестиваля авторского кино. С сегодняшнего дня запрещены такие светские мероприятия как свадьбы и вечеринки. Кроме того, запрещены спортивные и культурные мероприятия с участием более 200 человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна