

Фестиваль CineDOC-Тбилиси продолжается несмотря на вторую волну пандемии

10.09.2020 17:45





Несмотря на вторую волну ковид-пандемии в Грузии, международный фестиваль документального кино CineDOC-Тбилиси решил продолжить показ фильмов.



Организаторы заявили, что на кинофестивале предусмотрены все правила безопасности и кинопоказы с завтрашнего дня продолжатся на открытых площадках с «соблюдением социальной дистанции».



На данный момент ведутся консультации с Минздравом по поводу проведения Батумского фестиваля авторского кино. С сегодняшнего дня запрещены такие светские мероприятия как свадьбы и вечеринки. Кроме того, запрещены спортивные и культурные мероприятия с участием более 200 человек.



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