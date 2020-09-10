

Грузия будет играть на Кубке Восьми наций

10.09.2020 19:59





Союз регби Грузии опубликовал очень приятную информацию — официально подтверждено, что сборная Грузии примет участие в турнире 8 наций в ноябре:



«Мы хотели бы с радостью сообщить грузинским поклонникам регби и спорта, широкой общественности — в результате насыщенных переговоров было окончательно решено, что наша национальная сборная по регби будет участвовать в «Осеннем Кубке Наций 2020» со второй половины ноября, где они будут иметь честь играть с такими грандами мирового регби, как Англия, Ирландия, Уэльс и другие.



В то время как из-за пандемии коронавируса, которая создала множество проблем всему миру, в том числе спорту и, в частности, регби, почти все международные турниры и тест-матчи отменены, в большинстве стран не смогли начать даже внутренние чемпионаты, приглашение на турнир такого уровня, несомненно, является большим признанием. Сегодня осуществились мечты многих поколений и болельщиков грузинского регби, самоотверженный труд и самоотверженность игроков, тренеров и специалистов всех поколений были оценены по достоинству.



У Грузии появился шанс принять участие в этом турнире после того, как Япония отказалась приехать в Европу из-за проблем, связанных с коронавирусом. У лидеров «6 Наций» было достаточно выборов на появившуюся вакансию. Вспомним например информацию, которая распространилась в европейских СМИ. К счастью, окончательный выбор был сделан в пользу Грузии, за что мы должны очень сильно благодарить «6 Наций». Спасибо также «World Rugby» за поддержку Грузии.



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