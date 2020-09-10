

Гамкрелидзе: Обращаюсь к родителям, не отправляйте ребенка с температурой в школу

10.09.2020 19:59





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе просит родителей не отпускать ребенка с температурой в школу, а также призывает администрацию школы проводить в школах постоянный термоскрининг.



По словам Гамкрелидзе, после возобновления учебы в школах и вузах мобильность возрастет, поэтому на каждом гражданине лежит особая ответственность.



«Я обращаюсь к родителям, ни в коем случае не отправляйте в школу ребенка с повышенной температурой или каким-либо респираторным синдромом, обязательно вызывайте скорую помощь или звоните по номеру «112». Также прошу руководителей школы проводить постоянный термоскрининг и не допускать ребенка с повышенной температурой в школу. Что касается вузов, всем необходимо носить маску, и преподавателям, и студентам, потому что маска — важнейшее средство защиты от распространения инфекции и заражения. В то же время есть общие рекомендации, что следует обрабатывать и ежедневно проводить в школах, вузах влажную уборку. Необходимо застраховаться в процессе этой большой мобильности, когда 120-130 тысяч студентов пойдут в вузы и в три раза больше учеников — в школы», — заявил Гамкрелидзе.



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