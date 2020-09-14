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Школа будет обязана создать соответствующие условия для работы медицинских пунктов


14.09.2020   10:00


Школа будет обязана создать на территории школы соответствующие условия для работы медицинских пунктов в целях охраны здоровья учащихся и полноценного развития.
Соответствующие поправки вносятся в закон «Об общем образовании». Их инициатор комитет по образованию. Сегодня их рассмотрят на заседании бюро парламента.

В законопроекте говорится, что стандарт медицинского персонала общеобразовательного учреждения утвердит министр образования, науки, культуры и спорта.

В комитете уточняют, что министерство уже разрабатывает стандарт на медицинский персонал.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года министерство образования, науки, культуры и спорта должно обеспечить функционирование медицинских пунктов во всех общеобразовательных учреждениях.





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