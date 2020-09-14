

ВОЗ: В мире зафиксировано рекордное суточное количество случаев коронавируса

14.09.2020 10:06





За последние 24 часа в мире подтверждено 307 930 новых случаев коронавируса, что является рекордно высоким суточным показателем с начала пандемии, - информацию об этом распространяет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



По ее данным, жертвами COVID-19 в мире за сутки стали еще 5 537 человек, общее число умерших достигло 917 417.



Наибольшее количество новых случаев - 94 372, было выявлено в Индии, 45 523 - в США и 43 718 - в Бразилии.



Как в Соединенных Штатах, так и в Индии за прошедшие сутки вирус унес жизни более 1000 человек, в Бразилии подтверждено 874 фатальных случая.



По информации ВОЗ, рекордно высокий суточный показатель заражения был в последний раз зафиксирован 6 сентября, когда во всем мире было выявлено 306 857 новых случаев, а наибольшее количество смертей было подтверждено 17 апреля, тогда вирус унес жизни 12 430 человек.



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