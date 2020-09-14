

В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса

14.09.2020 10:25





В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 2392 случаев коронавируса.



Общее число выздоровевших составляет 1369 пациентов.



От коронавируса в стране умерли 19 пациентов.



В режиме карантина находятся 5 882 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 390 человек.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



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