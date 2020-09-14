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В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса


14.09.2020   10:25


В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

К этому времени в Грузии подтверждено 2392 случаев коронавируса.

Общее число выздоровевших составляет 1369 пациентов.

От коронавируса в стране умерли 19 пациентов.

В режиме карантина находятся 5 882 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 390 человек.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

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