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В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса
14.09.2020 10:25
В Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 2392 случаев коронавируса.
Общее число выздоровевших составляет 1369 пациентов.
От коронавируса в стране умерли 19 пациентов.
В режиме карантина находятся 5 882 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 390 человек.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
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