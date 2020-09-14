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15 новых случаев коронавируса выявлено в Ахметском муниципалитете
14.09.2020 10:26
В Ахметском муниципалитете выявлено 15 новых случаев коронавируса, в связи с чем была установлена медицинская палатка на въезде и выезде из села Матани. Граждане проходят термоскрининг.
В целях своевременного предотвращения и выявления вируса, утром все жители села начали проходить тестирование. Команда эпидемиологов активно изучает контакты инфицированного населения.
Информация о случаях коронавируса в селе Матани распространилась 11 сентября. Положительный ответ на коронавирус подтвердился у мужчины в Матани, куда он вернулся из Гори. У мужчины в Гори была свадьба 5 сентября. На следующий день вирус подтвердился у его родители.
По имеющейся информации, село Матани посещал врач, проживающий в Тбилиси, выходец из села Ацкари в Ахмета, у которого 8 сентября подтвердился коронавирус.
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