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109 из 165 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии
14.09.2020 11:33
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 109 из 165 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии.
Как сообщила она журналистам, 4 случая из 165 – импортированные.
«У нас добавилось 165 случаев, число инфицированных составляет 2392. 81 из 165 являются контактами с подтвержденным случаем, импортированных - 4.
Аджария, Батуми - 109, Гурия, Озургети - 4, Тбилиси - 17, Имерети, Кутаиси - 4, Кахети, Гурджаани - 6, Мцхета-Мтианети, Мцхета - 1, Самегрело и Земо Сванети, Зугдиди - 9, Квемо Картли, Гардабани - 9, Шида Картли, Гори - 6 случаев.
Больше всего - 109 случаев это Аджария, что требует внимания, и ведется очень большая работа», - сказала Эзугбая.
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