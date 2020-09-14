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Для чего жители Грузии используют интернет – исследование
14.09.2020 11:44
В Грузии интернет есть в 83,8% домохозяйств. Таковы результаты исследования об использовании информационных и коммуникационных технологии в 2020 году, проведенного Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».
За три последних месяца число пользователей интернета в Грузии выросло на 4,6%. В городах Грузии сеть используют 90,7% населения, а в селах – 74,5%.
Согласно исследованию, 89,2% грузинских пользователей заходят в сеть ежедневно, 9,4% — не реже одного раза в неделю (хотя и не каждый день), 1,4% — еще реже.
Основные цели использования интернета:
- Использование социальных сетей — 95,2%;
- Использование аудио- или видеосредств — 86,1%;
- Чтение новостей, газет, журналов — 54,9%;
- Поиск информации о вопросах здоровья — 51,4%;
- Отправка/получение электронной почты — 47,6%;
- Поиск информации о товарах и услугах — 38,5%;
- Пользование интернет-банкингом — 34,7%;
- Скачивание продукта программного обеспечения (кроме игр) — 17,9%;
- Поиск работы или отправка CV — 14,2%.
В своем исследовании «Сакстат» считал тех, кто выходит в интернет с компьютеров и с мобильных телефонов.
Выяснилось, что мобильные телефоны есть у 86,5% жителей Грузии в возрасте 6 лет и старше есть, что на 1,7% больше аналогичных данных за прошлый год.
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