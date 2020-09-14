

Для чего жители Грузии используют интернет – исследование

14.09.2020 11:44





В Грузии интернет есть в 83,8% домохозяйств. Таковы результаты исследования об использовании информационных и коммуникационных технологии в 2020 году, проведенного Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».



За три последних месяца число пользователей интернета в Грузии выросло на 4,6%. В городах Грузии сеть используют 90,7% населения, а в селах – 74,5%.



Согласно исследованию, 89,2% грузинских пользователей заходят в сеть ежедневно, 9,4% — не реже одного раза в неделю (хотя и не каждый день), 1,4% — еще реже.



Основные цели использования интернета:



- Использование социальных сетей — 95,2%;

- Использование аудио- или видеосредств — 86,1%;

- Чтение новостей, газет, журналов — 54,9%;

- Поиск информации о вопросах здоровья — 51,4%;

- Отправка/получение электронной почты — 47,6%;

- Поиск информации о товарах и услугах — 38,5%;

- Пользование интернет-банкингом — 34,7%;

- Скачивание продукта программного обеспечения (кроме игр) — 17,9%;

- Поиск работы или отправка CV — 14,2%.



В своем исследовании «Сакстат» считал тех, кто выходит в интернет с компьютеров и с мобильных телефонов.



Выяснилось, что мобильные телефоны есть у 86,5% жителей Грузии в возрасте 6 лет и старше есть, что на 1,7% больше аналогичных данных за прошлый год.



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