

NDI: 67% жителей Грузии главной проблемой страны считают безработицу

14.09.2020 12:24





Согласно новому опросу Национального демократического института (NDI), 67% населения главной проблемой грузинской экономики считают безработицу, 33% инфляцию, 22% бедность, 20% низкие зарплаты, 10% проблему видят в пандемии коронавируса и только 1% ответил, что с экономикой страны все в порядке.



Самую лучшую возможность развития экономики жители Грузии в основном видят в туризме. В Тбилиси так считают 58%, в других городах 46%. С ними солидарны 15% населения сел.



Вместе с тем, 39 % опрошенных ответили, что страна развивается в правильном направлении. По мнению 32% — в неправильном, а 20% считают, что Грузия не меняется вообще.



80% респондентов говорят, что они не участвуют в государственной пенсионной программе, 19% участвуют, а 1% не знает задействован в программе или нет.



57% населения утверждает, что не получило финансовую поддержку от государства в период пандемии коронавируса. Среди 43%, что получили помощь, 52% ее было недостаточно.



Главной проблемой системы здравоохранения Грузии 56% опрошенных назвали высокую стоимость лекарственных препаратов. По мнению 29%, это дорогое медобслуживание.



Опрос NDI был проведен 6-11 августа, в нем приняли участие 2045 жителей страны от 18 лет. Средняя погрешность исследования – 1,3%. По заявлению организации, респонденты были отобраны по методу «случайной выборки», а опрос проводился на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках. Исследование не учитывает жителей оккупированных Россией территории Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона.



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