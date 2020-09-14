

NDI: 56% жителей Грузии уверены в справедливом проведении парламентских выборов

14.09.2020 12:51





56% жителей Грузии согласны с мнением о том, что парламентские выборы в октябре 2020 года пройдут в свободной и справедливой обстановке. Утверждение оспаривают 28% респондентов, 16% затрудняются ответить. Таковы результаты опроса нового исследования «Национального демократического института» (NDI).



Основными препятствиями на пути к справедливым и свободным выборам участники опроса назвали подкуп избирателей (30%), нарушения в процессе голосования (15%). 14% препятствий не видят.



Если бы выборы состоялись завтра, явка населения составила бы 88%. Впрочем, 59% респондентов не знали бы кому отдать голос и лишь 36% опрошенных определились с выбором.



Только 17% готовы проголосовать за правящую партию «Грузинская мечта», «Единое национальное движение» поддерживают 5%. Примечательно, что всего 27% опрошенных озвучили свои политические предпочтения.



Опрос NDI был проведен 6-11 августа, в нем приняли участие 2045 жителей страны от 18 лет. Средняя погрешность исследования – 1,3%. По заявлению организации, респонденты были отобраны по методу «случайной выборки», а опрос проводился на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках. Исследование не учитывает жителей оккупированных Россией территории Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона.



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