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NDI: Самой большой проблемой системы здравоохранения названы цены на лекарства


14.09.2020   15:02


Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 56% опрошенного населения считают, что самая большая проблема, с которой в настоящее время сталкивается система здравоохранения, это стоимость лекарств. А по мнению 29% опрошенных же, это плата за медицинские услуги и за визит к врачу.

17% опрошенных самой большой проблемой считают доступ к больницам и к медицинским услугам. По мнению 15% - главной проблемой системы здравоохранения является непрофессионализм врачей и медицинского персонала.

12% опрошенных считают, что проблем в системе здравоохранения нет. В исследовании методом телефонных опросов было опрошено 2 045 человек. Респонденты были выбраны по принципу набора случайного номера. Полевые работы проводились с 6 по 11 августа. Средняя погрешность исследования составляет + /- 1,3%.

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