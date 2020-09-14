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Еще у двоих сотрудников «Ингури ГЭС» подтвержден коронавирус
14.09.2020 15:22
В Гальском районе Абхазии выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом. Двое заболевших – сотрудники «Ингури ГЭС», трое – лица, контактировавшие с инфицированными.
Директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония заявил, что число сотрудников, у которых диагностирован коронавирус, на сегодняшний день достигает 50-ти. Несмотря на это, по словам Мебония, полноценному функционированию станции ничего не угрожает.
Руководитель «Ингури ГЭС» отметил, что в компании трудоустроены 800 человек, идёт перераспределение рабочей силы.
«Проводится тестирование, часть сотрудников находится в карантине», – сказал Мебония.
Грузинская служба «Радио Свобода» сообщает, что после 10 сентября в селе Саберио Гальского района уже выявлено 56 случаев коронавируса. Инфицированные переведены на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
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