

Нижарадзе : В туристический сезон механизмы контроля были ослаблены

14.09.2020 15:25





По заявлению министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, значительная часть туристов и отдыхающих покинула регион, и береговая линия почти опустела.



Как отметила министр в эфире программы «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс», в туристический сезон механизмы контроля были ослаблены.



«На сегодняшний день большая часть туристов и отдыхающих уже покинула регион, береговая линия практически пуста, исходя из этого, мы сняли три палатки, которые были предназначены для тестирования отдыхающих. Что касается администрирования механизмов контроля, разумеется, они были ослаблены в туристический сезон. У нас было многолюдно, кроме того, правила самим населением соблюдались меньше, было меньше администрирования и контроля этого, однако, как известно, осуществлять абсолютный контроль этого не удастся», - сказала Нино Нижарадзе.



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