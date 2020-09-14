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В селах Матани, Зоти и Чхакаура обучение продлится в онлайн режиме до 1 октября
14.09.2020 16:36
Дистанционное обучение в селе Матани Ахметского муниципалитета, в селах Зоти и Чхакаура Чохатаурского муниципалитета, а также в селе Кицниси Горийского муниципалитета продлится до 1 октября.
Об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
По её словам, возле указанных сел установлены контрольные пункты. В частности, все въезжающие в эти муниципалитеты и выезжающие из них подлежат тестированию и термоскринингу.
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