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В селах Матани, Зоти и Чхакаура обучение продлится в онлайн режиме до 1 октября


14.09.2020   16:36


Дистанционное обучение в селе Матани Ахметского муниципалитета, в селах Зоти и Чхакаура Чохатаурского муниципалитета, а также в селе Кицниси Горийского муниципалитета продлится до 1 октября.

Об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

По её словам, возле указанных сел установлены контрольные пункты. В частности, все въезжающие в эти муниципалитеты и выезжающие из них подлежат тестированию и термоскринингу.

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