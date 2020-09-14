

Парламент Грузии вносит поправки в закон "Об общих судах"

14.09.2020 16:44





Парламент Грузии рассмотрит изменения в закон "Об общих судах" на этой пленарной неделе. Об этом сообщил журналистам спикер Арчил Талаквадзе после встречи с представителями дипломатического корпуса, Высшего совета юстиции и НПО.



Основной темой обсуждения были законодательные поправки, подготовленные по рекомендациям Венецианской комиссии. Как пояснил Талаквадзе, указанные поправки связаны с двумя важными вопросами – с обязанностью обосновывать решения при пожизненном назначении судей и возможностью обжаловать принятые решения.



"Наша политическая команда подготовила очень важные изменения в сотрудничестве с рабочей группой, дипломатическим корпусом и с нашими партнерами. Они предусматривают два важных вопроса в судебном законодательстве: первый - это обязанность обосновывать решение о пожизненном назначении судей, второй - возможность обжаловать принятые решения… Мы готовы принять эти поправки и тем самым еще больше повысить независимость судебной системы и сделать процесс еще более прозрачным и справедливым", - отметил Талаквадзе.



По его словам, судебная реформа является долгосрочным процессом и правящая команда нацелена довести ее до конца.



Согласно законопроекту, на всех этапах процесса отбора кандидатов в судьи Верховного суда вводится стандарт обоснования решения, который осуществляется секретарем Высшего совета юстиции, аналогично процедуре назначения судей в районные и апелляционные суды. Поправки также предусматривают возможность обжалования решения Высшего совета юстиции в Квалификационной палате на любом этапе отбора кандидатов в судьи.



Законопроект также предусматривает сокращение сроков процедуры отбора кандидатов в судьи Верховного суда, в отличие от случая назначения судей в районных и апелляционных судах, когда решение о назначении судьи принимает сам Высший совет юстиции.



Инициаторами поправок являются депутаты от парламентского большинства Гурам Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Ираклий Кобахидзе.







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