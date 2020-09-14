

В батумский роддом помещены 7 пациенток, инфицированных коронавирусом

14.09.2020 17:38





В батумский роддом помещены 7 беременных пациенток с ковидинфекцией. Как сообщил директор клиники Нугзар Папава, инфицированные чувствуют себя хорошо. У них нет симптомов вируса.



«В нашу клинику помещены 7 беременных, их состояние стабильное. Вирус протекает бессимптомно. Беременные женщины поступили вчера и сегодня. Мы можем принять 22 пациентов», - заявляют в клинике.



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