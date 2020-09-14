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В Кутаиси еще одна клиника стала принимать пациентов с коронавирусом
14.09.2020 18:00
В Кутаиси к лечению пациентов с коронавирусом добавилась клиника «Бомонд», сообщает телекомпания «Рустави-2».
Поздно ночью в клинику доставили 11 инфицированных пациентов. Из них семеро детей. Среди инфицированных есть одна беременная женщина.
Из 11 новых пациентов десять являются жителями Кутаиси, а одного несовершеннолетнего доставили в клинику из Кобулети.
Специально для пациентов с коронавирусом в клинике «Бомонд» выделили один корпус, оснащенный специальной медицинской инфраструктурой и боксированными палатами. В клинике утверждают, что в этом корпусе работает специально переподготовленный медперсонал.
В остальной части клиники пациенты могут в обычном режиме получить плановую или неотложную медицинскую помощь.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 392. С начала пандемии же в стране вылечились 1 369 человек. Скончались 19.
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