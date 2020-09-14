

Коронавирус подтвержден у 6 из 808 обследованных учителей в Аджарии

14.09.2020 18:32





По заявлению Амирана Гамкрелидзе, руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения, из 2200 учителей, находившихся и поставленных на учет в Аджарском регионе, в пятницу, субботу и воскресенье было обследовано 808 учителей, у 6 из которых была подтверждена коронавирусная инфекция.



По его словам, эти учителя изолированы и находятся в больнице. Как заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания координационного совета, созванного в связи с коронавирусом, Аджария сегодня по-прежнему остается горячей точкой.



«У нас было 12 случаев в муниципалитете Цагери, которые были связаны с большим свадебным мероприятием, проведенным в Тбилиси. Было обследовано 6 деревень, мы обследовали в общей сложности 1107 образцов, и у нас нет ни одного положительного случая. Имеется 11 случаев в селе Матани в Кахетии, которые также связаны с мероприятием, проведенным в Гори. Интенсивная работа ведется и в других регионах. В Самцхе-Джавахети спокойно, довольно хорошо управляется ситуация в Самегрело, Имерети, где у нас имеется один большой кластер, 32-я школа.



Эпидемическая ситуация в стране полностью управляема и находится под контролем. Рост ежедневных случаев заболевания был предсказуемым, как только бы увеличилась мобильность.



Мы еще раз призываем носить защитные (медицинские) маски! Мы по-прежнему остаемся в зеленой безопасной зоне. По сравнению с международными показателями, Грузия опять выглядит безопасной страной, и мы должны стараться поддерживать эту безопасность, для этого нам нужно следовать рекомендациям», - заявил Амиран Гамкрелидзе.





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