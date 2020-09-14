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Гамкрелидзе: Мы не даем рекомендаций по приостановлению бизнеса


14.09.2020   18:38


По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, никто не дает рекомендаций по приостановлению бизнеса. Речь идет о том, чтобы граждане соблюдали те рекомендации, которые установило государство.

К ним относятся:

• В закрытых зданиях находиться в защитных масках;
• Соблюдать дистанцию;
• Часто обрабатывать руки.

«И не надо устраивать свадьбы и другие застолья на 200-300 человек», - заявил Амиран Гамкрелидзе на брифинге, состоявшемся после заседания Межведомственного координационного совета.

Сегодня, 14 сентября, в Грузии было выявлено 165 новых случаев коронавируса. По сегодняшним данным, всего в стране подтверждено 2 392 случая заболевания. Из них 1 369 уже выздоровели, а 19 умерли.

На данном этапе на карантине находится 5882 человека, а в стационаре под наблюдением - 390 человек.

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