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Гамкрелидзе: Мы не даем рекомендаций по приостановлению бизнеса
14.09.2020 18:38
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, никто не дает рекомендаций по приостановлению бизнеса. Речь идет о том, чтобы граждане соблюдали те рекомендации, которые установило государство.
К ним относятся:
• В закрытых зданиях находиться в защитных масках;
• Соблюдать дистанцию;
• Часто обрабатывать руки.
«И не надо устраивать свадьбы и другие застолья на 200-300 человек», - заявил Амиран Гамкрелидзе на брифинге, состоявшемся после заседания Межведомственного координационного совета.
Сегодня, 14 сентября, в Грузии было выявлено 165 новых случаев коронавируса. По сегодняшним данным, всего в стране подтверждено 2 392 случая заболевания. Из них 1 369 уже выздоровели, а 19 умерли.
На данном этапе на карантине находится 5882 человека, а в стационаре под наблюдением - 390 человек.
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