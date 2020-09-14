

Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили

14.09.2020 19:36





Мцхетский районный суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу футболиста Георгия Шакарашвили.



Суд отклонил ходатайство адвокатов обвиняемых об освобождении их под залог или без меры пресечения.



Кроме того, на сегодняшнем досудебном слушании обсуждался вопрос о допустимости доказательств, который окончательно решится на слушании, назначенном на 25 сентября.



Досудебное слушание продолжится 25 сентября в 23:00.



Одиннадцати совершеннолетним обвиняемым предъявлены обвинения в организации насилия группой лиц, участии в нем, нанесении незначительных телесных повреждений и незаконном лишении свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





