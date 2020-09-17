|
|
|
Массовая драка со стрельбой произошла во дворе школы в Рустави
17.09.2020 10:46
Полицейские задержали двух молодых людей после массовой драки и стрельбы в городе Рустави. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел поздно ночью. По информации местного агентства InfoRustavi, драка с участием примерно 40 человек произошла во дворе государственной школы №4, в 15-м микрорайоне Рустави. В ходе потасовки было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
При стрельбе никто не пострадал. Одновременно одному из задержанных потребовалась госпитализация из-за поверхностных повреждений, полученных в драке. По словам врачей, его состояние удовлетворительное.
До поздней ночи на месте продолжали работу эксперт-криминалисты. Другие участники потасовки были допрошены.
Сотрудник школы, ставший очевидцем произошедшего, сообщил, что учащиеся их учреждения в драке участия не принимали.
Причины произошедшего не известны. В МВД Грузии не уточняют по какой статье, начато следствие.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна