

Массовая драка со стрельбой произошла во дворе школы в Рустави

17.09.2020 10:46





Полицейские задержали двух молодых людей после массовой драки и стрельбы в городе Рустави. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел поздно ночью. По информации местного агентства InfoRustavi, драка с участием примерно 40 человек произошла во дворе государственной школы №4, в 15-м микрорайоне Рустави. В ходе потасовки было произведено несколько выстрелов из огнестрельного оружия.



При стрельбе никто не пострадал. Одновременно одному из задержанных потребовалась госпитализация из-за поверхностных повреждений, полученных в драке. По словам врачей, его состояние удовлетворительное.



До поздней ночи на месте продолжали работу эксперт-криминалисты. Другие участники потасовки были допрошены.



Сотрудник школы, ставший очевидцем произошедшего, сообщил, что учащиеся их учреждения в драке участия не принимали.



Причины произошедшего не известны. В МВД Грузии не уточняют по какой статье, начато следствие.



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