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126 из 179 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии
17.09.2020 11:56
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 126 из 179 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, зафиксированы в Аджарии. Как сообщила Эзугбая журналистам, 15 из новых случаев подтвердились в Тбилиси.
«Добавилось 179 новых случаев и, следовательно, у нас – 2 937 подтвержденных случаев. 179 подтвержденных случаев распределяются следующим образом: Аджария – 126, Имерети – 16, Тбилиси – 15, Самегрело-Земо Сванети – 7, Мцхета-Мтианети – 7, Гурия – 4, Кахети – 4.
Число выздоровевших увеличилось лишь на 10 и их стало 1 422», - заявила Эзугбая.
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