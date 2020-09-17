

126 из 179 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии

17.09.2020 11:56





По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 126 из 179 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, зафиксированы в Аджарии. Как сообщила Эзугбая журналистам, 15 из новых случаев подтвердились в Тбилиси.



«Добавилось 179 новых случаев и, следовательно, у нас – 2 937 подтвержденных случаев. 179 подтвержденных случаев распределяются следующим образом: Аджария – 126, Имерети – 16, Тбилиси – 15, Самегрело-Земо Сванети – 7, Мцхета-Мтианети – 7, Гурия – 4, Кахети – 4.



Число выздоровевших увеличилось лишь на 10 и их стало 1 422», - заявила Эзугбая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





