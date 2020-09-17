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IRI: 26% опрошенных вообще не знакомы с программами политических партий и кандидатов
17.09.2020 13:08
Согласно исследованию, проведенному Международным республиканским институтом (IRI) в Грузии, 26% опрошенных вообще не знакомы с программами политических партий и кандидатов, и лишь 7% заявляют, что знают о программах.
На вопрос, насколько хорошо вы знакомы с программами тех партий и кандидатов, которые баллотируются в ваших районах, городах и селах, 7% опрошенных 20 августа граждан ответили, что хорошо знакомы, 37% - немного знакомы, 25% - частично знакомы, 26% - вообще не знакомы, 6% - не знают или нет ответа.
Исследование провел Institute of Polling and Marketings в промежутке с 4 до 21 августа. В рамках исследования в масштабе всей Грузии путем прямого интервьюирования были опрошены 1 500 граждан. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (US Agency for International Development). Его средняя погрешность - 2.5%.
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