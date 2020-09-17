

В батумском роддоме находятся 12 беременных, инфицированных коронавирусом

17.09.2020 14:08





В роддоме Батуми проходят лечение 12 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Одна из них находится на 38 неделе беременности.



По словам врача клиники Нугзара Папава, состояние инфицированных стабильное, жалоб нет. «К счастью, болезнь у всех пациенток протекает бессимптомно, и их состояние здоровья удовлетворительное», — заявил он.



В роддоме отмечают, что у них есть все условия для пациентов. В общей сложности больница может принять 30 Covid-инфицированных.



Отметим, что в последние дни в Батуми отмечена вспышка коронавируса. В частности, из 179 новых случаев заражения, выявленных 17 сентября, 126 зарегистрированы в Аджарии.



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