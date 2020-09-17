

IRI: 54% считают, что Грузия развивается в неправильном направлении

17.09.2020 14:10





Более половины населения Грузии считает, что страна развивается в неправильном направлении. Таковы данные социологического опроса, проведенного по заказу авторитетной американской некоммерческой организации Международный республиканский институт (IRI).



Согласно результатам, 54% респондентов считают, что Грузия развивается в неправильном направлении. 35% считают, что страна развивается в правильном направлении, а 12% затруднились ответить на вопрос.



График IRI демонстрирует, что за последний год число респондентов, которые считают, что Грузия развивается в неправильном направлении, немного уменьшилось. Еще в октябре 2019 года таковых было всего 66%.



Согласно IRI, число граждан, которые считают, что страна развивается в правильном направлении, в октябре прошлого года составляло примерно 23%.



Четверть населения Грузии считает, что сейчас основной проблемой Грузии является безработица. Отвечая на вопрос «Какова самая важная проблема, с которой сталкивается ваш город/село?», 25% респондентов выбрали вариант «безработица».



12% респондентов назвали главной проблемой загрязнение питьевой воды; 7% — экономику; 5% — дороги; 5% — экологию; 4% — бедность; 3% — инфраструктуру и так далее.



Что касается проблем отдельных семей, то здесь главной проблемой безработицу назвал 31% респондентов. Еще 15% считают, что самая важная проблема, с которой сталкивается их домашнее хозяйство, это экономическая ситуация; 8% — бедность; 6% — низкие зарплаты; 4% — проблемы со здоровьем; 2% — растущие цены и так далее.



Результаты опроса опубликовали 17 сентября. Исследование проводилось в период с 4 по 21 августа по заказу IRI и при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID).



Полевые работы выполнила Baltic Surveys/The Gallup Organization. В масштабах страны было опрошено 1500 человек. Погрешность результатов составляет +/- 2.5%.



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