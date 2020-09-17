

IRI: Четверть населения Грузии считает, что у нынешнего правительства нет достижений

17.09.2020 14:14





Более четверти населения Грузии считает, что у нынешнего правительства страны нет каких-либо важных достижений. Таковы данные социологического опроса, проведенного по заказу авторитетной американской некоммерческой организации Международный республиканский институт (IRI).



На вопрос «Какое главное достижение нынешнего правительства?», 26% респондентов ответили «никакое». 22% считают, что главным достижением правительства «Грузинской мечты» стала борьба с коронавирусом; 12% – реформа здравоохранения; 4% – инфраструктура; 4% – стабильность; 3% – свобода слова; 3% – дороги; 2% – рост пенсий; 2% – оплата счетов за коммунальные услуги в период пандемии; 1% – демократия; 1% – безвизовый режим с Евросоюзом; 1% – социальные выгоды; 1% – реформа образования.



17% участников опроса затруднились ответить на вопрос, а еще 5% ответили «другое».



Также у участников опроса спросили о главных провалах «Грузинской мечты». 10% назвали безработицу; 9% — экономическую ситуацию; 9% — ложные обещания; 6% — рост преступности.



Результаты опроса опубликовали 17 сентября. Исследование проводилось в период с 4 по 21 августа по заказу IRI и при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID).



Полевые работы выполнила Baltic Surveys/The Gallup Organization. В масштабах страны было опрошено 1500 человек. Погрешность результатов составляет +/- 2.5%.



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