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Сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции


17.09.2020   15:10


Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

После двух матчей в Лиге наций сборная Грузии поднялась на две позиции в рейтинге и теперь с 1274 очками находится на 89-м месте.

Напомним, что сборная Грузии в первых двух турах Лиги наций обыграла Эстонию со счетом 1:0 и сыграла вничью (1:1) с Македонией.

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