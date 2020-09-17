

Сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции

17.09.2020 15:10





Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.



После двух матчей в Лиге наций сборная Грузии поднялась на две позиции в рейтинге и теперь с 1274 очками находится на 89-м месте.



Напомним, что сборная Грузии в первых двух турах Лиги наций обыграла Эстонию со счетом 1:0 и сыграла вничью (1:1) с Македонией.



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