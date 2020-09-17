|
|
|
Сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции
17.09.2020 15:10
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
После двух матчей в Лиге наций сборная Грузии поднялась на две позиции в рейтинге и теперь с 1274 очками находится на 89-м месте.
Напомним, что сборная Грузии в первых двух турах Лиги наций обыграла Эстонию со счетом 1:0 и сыграла вничью (1:1) с Македонией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна