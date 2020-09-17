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Тикарадзе: Ситуация в Аджарии контролируемая и эпидемиологи активно работают над установлением контактов
17.09.2020 15:12
По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, ситуация в Аджарии контролируемая. По ее словам, там мобилизован коечный фонд более чем на 500 мест.
«Ситуация контролируемая и эпидемиологи активно работают над установлением контактов, и исследование намного улучшилось. Что касается коечного фонда, хочу поблагодарить представителей всех госпиталей, которые подключились к процессу управления коронавирусной инфекцией… Сегодня в Аджарии мобилизованы более 500 коек и на данном этапе 150 коек свободны. Также эффективно ведется лечение пациентов в гостиницах, где у нас есть дополнительные свободные места. Со стороны Центра неотложной помощи без помех производится перевод пациентов в госпитали», - заявила глава Минздрава.
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