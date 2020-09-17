

Бесимптомных больных коронавирусом будут лечить на дому

17.09.2020 18:58





Бессимптомных больных коронавирусом в Аджарии будут лечить на дому, заявляет глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



«Лечение на дому, особенно в бессимптомных случаях — принятая практика. С завтрашнего дня мы начнем это в Аджарии. Завтра или послезавтра врачи пройдут тренинг по этому вопросу», — отметил эпидемиолог на конференции в Батуми.



По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, руководить процессом лечения на дому в Аджарии будет ее заместитель Тамар Габуния.



Рекомендации о лечении больных ковидом на дому у минздрава были готовы еще в марте. Однако, тогда решили лечить всех инфицированных в клиниках. Тогдашний протокол домашнего лечения предусматривал, что заболевший должен провести в изоляции 14 дней и как минимум два раза в день измерять температуру.



В случае ухудшения состояния он должен незамедлительно сообщить об этом врачу.



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