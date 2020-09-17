

У двух сотрудников Батумского центра инфекционной патологии, СПИДа и туберкулеза подтвердился коронавирус

17.09.2020 21:34





У двух сотрудников Батумского регионального центра инфекционной патологии, СПИДа и туберкулеза подтвердился коронавирус. Инфицированы врач и сотрудник службы очистки клиники.



Как заявляет директор клиники Циури Абуладзе, все сотрудники прошли лабораторное исследование на коронавирус и учреждение продолжает работать в обычном режиме.



«Коронавирус подтвердился у дворника и одного врача. Это выявилось после проведения планового исследования. Результаты остальных сотрудников отрицательные. Источник инфицирования неизвестен. Мы соблюдаем все рекомендации, и здание продезинфицировано. Учреждение продолжает работу в обычном режиме», - заявила Циури Абуладзе.



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