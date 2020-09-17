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У двух сотрудников Батумского центра инфекционной патологии, СПИДа и туберкулеза подтвердился коронавирус


17.09.2020   21:34


У двух сотрудников Батумского регионального центра инфекционной патологии, СПИДа и туберкулеза подтвердился коронавирус. Инфицированы врач и сотрудник службы очистки клиники.

Как заявляет директор клиники Циури Абуладзе, все сотрудники прошли лабораторное исследование на коронавирус и учреждение продолжает работать в обычном режиме.

«Коронавирус подтвердился у дворника и одного врача. Это выявилось после проведения планового исследования. Результаты остальных сотрудников отрицательные. Источник инфицирования неизвестен. Мы соблюдаем все рекомендации, и здание продезинфицировано. Учреждение продолжает работу в обычном режиме», - заявила Циури Абуладзе.

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