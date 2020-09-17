

Тбилисский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» на Лиге Европы

17.09.2020 23:14





На втором квалификационном этапе розыгрыша Лиги Европы УЕФА тбилисский "«Локомотив»" принимал именитый московский клуб «Динамо». Встреча проходила на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси.



Первый гол на 53-й минуте забил футболист «Локомотива» Ираклий Сихарулидзе, второй - Мамия Гавашелишвили на 75-й минуте. Единственный ответный гол москвичи смогли забить на 89-й минуте с пенальти.



Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грузинских футболистов, они же и вышли в следюущий раунд розыгрыша Лиги Европы.



Следует отметить, что это первый за последние 12 лет матч тбилисского «Локомотива» на еврокубках.



Сегодня же тбилисской «Динамо» в рамках этого же турнира принимало уэльсский клуб «Коннас Ки Номэдс» и победило со счетом 1:0. Гол был забит на последних минутах матча с пенальти.



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