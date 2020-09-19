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В Грузии зафиксировано 187 новых случаев коронавируса


19.09.2020   12:19


В Грузии выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 3 306. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Количество выздоровевших увеличилось на 46 и составляет 1 481.

В режиме карантина находятся 5 014 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 836.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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