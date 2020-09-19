

116 из 187 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии

19.09.2020 12:21





По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 116 из 187 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, 30 же в Тбилиси.



Как сообщила Марина Эзугбая журналистам, в стране лечатся 14 критически тяжелых и более 70 тяжелых пациентов.



«Добавилось 187 новых случаев, и в общей сложности у нас 3 306 подтвержденных случаев. 187 новых случаев распределяются следующим образом: Аджария – 116, Гурия – 4, Тбилиси – 30, Имерети – 15, Кахетия – 3, Мцхета – 2, Самегрело – 11, Самцхе – 1, Квемо Картли – 2, Шида Картли – 3. Число выздоровевших выросло на 46 и их стало 1 481. По этим данным, процентный показатель выздоровевших – 45. В ковидцентрах и гостиничных госпиталях лечатся 1 798 пациентов, из которых 14 – критические, в тяжелом же состоянии более 70 пациентов. Состояние остальных среднее и легкое», - заявила Эзугбая.



Что касается Тбилисской инфекционной больницы, по словам Марины Эзугбая, в клинике лечатся 35 пациентов, среди которых один в критически тяжелом состоянии, еще трое – в тяжелом состоянии.



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