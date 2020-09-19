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За последние сутки в России выявлено 6065 случаев коронавируса
19.09.2020 12:59
В России за минувшие сутки выявлено 6065 случаев заражения коронавирусом, скончались144 пациента.
Согласно официальной статистике, с начала пандемии в стране подтверждено более 1 миллиона 97 тысяч случаев коронавируса, из них 906 462 выздоровели, скончались 19 335 человек.
В России вот уже несколько недель наблюдается ежедневный рост числа инфицированных коронавирусом.
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