Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У сотрудника пограничной полиции подтвердился коронавирус


19.09.2020   14:02


У сотрудника Управления Джава-Они Департамента охраны сухопутной границы пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет МВД.

По сообщению ведомства, этот сотрудник находился в служебной командировке в Аджарии.

«Ответ теста пограничника стал известен вчера. Он не возвращался на место работы в Управление Джава-Они, следовательно, не контактировал с сотрудниками. Инфицированный пограничник лечится в Кутаисской клинической больнице», - отмечается в информации.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна