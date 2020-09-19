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У сотрудника пограничной полиции подтвердился коронавирус
19.09.2020 14:02
У сотрудника Управления Джава-Они Департамента охраны сухопутной границы пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет МВД.
По сообщению ведомства, этот сотрудник находился в служебной командировке в Аджарии.
«Ответ теста пограничника стал известен вчера. Он не возвращался на место работы в Управление Джава-Они, следовательно, не контактировал с сотрудниками. Инфицированный пограничник лечится в Кутаисской клинической больнице», - отмечается в информации.
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