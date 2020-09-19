

В Тбилиси ученики и педагоги протестуют, требуя провести ремонт в аварийной школе

19.09.2020 18:56





Несколько сотен человек собрались сегодня на протестной акции в Тбилиси, требуя незамедлительно начать ремонт государственной школы №10.



Здание школы, которое расположено на проспекте Цотне Дадиани, аварийное. Эксперты сочли, что находится в нем опасно. Исходя из этого, в 2019 году учеников перевели другую школу. Тогда было заявлено, что данная мера временная, и школа №10 возобновит работу сразу после окончания ремонта.



В администрации школы заявляют, что для проведения работ Минобразования объявило несколько тендеров, однако завершить их не удалось. После начала пандемии коронавируса, в Грузии объявили чрезвычайное положение.



Сегодня на акции у школы №10 собрались педагоги, школьники и их родители. Они призвали министерство образования проинформировать их о сроках окончания ремонта и ответить на официальные запросы, направленные в ведомство ранее.



«С 2017 года здание десятой школы включено в план реабилитационных работ. До сих пор мы не получили ответы на очень многие вопросы. В конце-концов нам сказали, что должны состояться два тендера. Первый тендер провели, а второй тендер не состоялся из-за пандемии. Затем нам сказали, что мы включены в план действий 2020-2021 года. Это произошло не письменно, а устно. Утвержденного плана мы не видели», — сказала заместитель директора тбилисской школы №10 Мариам Чикваидзе.



Протестующие подозревают, что из-за активной позиции по поводу существующих проблем с должности директора освободили Беллу Хубутия, которая руководила школой более 13 лет. Они обвиняют Минобразования в избирательном подходе к директорам и в двойных стандартах.



«Белла Хубутия была очень активной по направлению данных вопросов. Мы считаем, что именно из этого – из-за множества громко заданных вопросов – произошло ее увольнение», — добавила Чикваидзе.



Сегодняшний протест прокомментировали в пресс-службе Минобразования. В ведомстве заверили, что реабилитация школы №10 планируется.



«Временно ученики школы переведены в публичную школу №22. Разговоры о том, что якобы планируется продажа здания [школы №10] являются ложью», — приводит комментарий Минобразования Общественное телевидение.



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